ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رولا في الصورة مرتدية جاكيت باللون الكحلى، ووضعت مساحيق تجميل مناسبة لبشرتها، وتركت شعرها منسدلًا، اذ انها ابهرت الجمهور بإطلالتها كالعادة.

وعلقت رولا على الصورة قائلة: " ‏افعل الأشياء التي تحبها مهما كانت بسيطة ..لا تدع أراء الآخرين تقتل جمال بساطتك وعفويتك..فالتكلف مرهق ويمحي جمال هذه الحياة".

الجدير ذكره ان رولا سعد كانت قد طرحت مؤخرا كليب اغنيتها "دكان شلاطة"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رولا سعد: "التكلف مرهق ويمحي جمال هذه الحياة"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.