العارضة لجين عضاضة أرملة وليد الجفالي مصابة بالكورونا

أكّدت وسائل إعلام لبنانيّة، إصابة العارضة والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي بفيروس كورونا. وكانت لجين قد وصلت أمس من بريطانيا وأُدخلت الى مستشفى الجامعة الأميركية بعدما كانت تشكو من حرارة عالية وأعراض أخرى، فتم نقلها لاحقاً إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للتشخيص ومتابعة اجراءات العزل والعلاج. لجين ووليد عضاضة وصدرت بعد ظهر اليوم نتيجة الفحص في مستشفى الحريري لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا، وليرتفع بالتالي عدد الاصابات المسجّلة في لبنان الى 16 شخصاً. Advertisements لجين ووليد عضاضة وكانت لجين عضاضة قد تزوّجت في العام 2012 الملياردير السعودي وليد الجفالي في حفل زفاف اسطوري في مدينة البندقية الايطالية ورزقا بإبنة.

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