- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نفت مديحة حمداني، زوجة الممثل قصي خولي، ما أشيع عن مفاوضات يجريها معها زوجها لأخذ ابنهما فارس ليعيش معه.
وكانت متابعة لمديحة قد سألتها عبر "انستقرام" عن حقيقة ما يشاع أنّ قصي يفاوضها لتتنازل له عن حضانة الطفل، مقابل مبلغ مالي كبير، فردّت قائلة "بعيد الشر... ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طولي حياتي إن شاء الله".
من جهة ثانية، نشرت صحف تونسية خبراً مفاده أنّ برنامج "فكرة سامي الفهري"، الذي أطلّت عبره والدة مديحة معلنةً زواجها من قصي خولي، يجري مفاوضات لتطلّ مديحة نفسها في إحدى حلقاته للحديث عن تفاصيل زواجها وعلاقة قصي بابنته، وقد أعطت مديحة موافقة مبدئية.
يبقى أن نذكر أنّ مديحة، نشرت عبر خاصة "الستوري" على حسابها في "انستقرام" صورة لحساب ينتحل اسمها ويدّعي أنّه تسلم إدارة أعمالها، مؤكدةً أنّ الحساب زائف ولا يمتّ لها بأيّ صلة.
إقرئي ايضًا:
وائل عبد العزيز: "عُرض علي الكثير من الأموال للحديث عن قضيتي مع ياسمين ورفضت"
علاقة عاطفية بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بسبب هذه الصورة
كانت هذه تفاصيل خبر مديحة الحمداني تنفي تنازلها عن ابنها لـ قصي خولي وترد: بعيد الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.