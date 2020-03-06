مديحة الحمداني تنفي تنازلها عن ابنها لـ قصي خولي وترد: بعيد الشر

نفت مديحة حمداني، زوجة الممثل قصي خولي، ما أشيع عن مفاوضات يجريها معها زوجها لأخذ ابنهما فارس ليعيش معه.

وكانت متابعة لمديحة قد سألتها عبر "انستقرام" عن حقيقة ما يشاع أنّ قصي يفاوضها لتتنازل له عن حضانة الطفل، مقابل مبلغ مالي كبير، فردّت قائلة "بعيد الشر... ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طولي حياتي إن شاء الله".

من جهة ثانية، نشرت صحف تونسية خبراً مفاده أنّ برنامج "فكرة سامي الفهري"، الذي أطلّت عبره والدة مديحة معلنةً زواجها من قصي خولي، يجري مفاوضات لتطلّ مديحة نفسها في إحدى حلقاته للحديث عن تفاصيل زواجها وعلاقة قصي بابنته، وقد أعطت مديحة موافقة مبدئية.

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يبقى أن نذكر أنّ مديحة، نشرت عبر خاصة "الستوري" على حسابها في "انستقرام" صورة لحساب ينتحل اسمها ويدّعي أنّه تسلم إدارة أعمالها، مؤكدةً أنّ الحساب زائف ولا يمتّ لها بأيّ صلة.

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