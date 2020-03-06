جان يامان يعتدي على معجبة بالضّرب وصحافي تركي يدافع عنه

بعد نشر صحيفة "صباح" التركية، خبراً عن قيام معجبة بالممثل جان يامان، بمقاضاته بتهمة ضربها في نادٍ ليلي، شنّ صحافي تركي هجوماً على الصحيفة، معتبراً أنّها تشهّر بالممثل، وأنّها اكتفت بنقل وجهة نظر الفتاة، ولم تقف عند رأي يامان أو تطلب توضيحاً منه.

الصحافي هينكال أولوك نشر مقالاً في صحيفة "ميدات تي في" هاجم فيه الصحيفة التي نشرت خبر اعتدائه على الفتاة كان من طرف واحد، ونشرته ناقصاً. فالخبر يوجد فيه ثلاثة أطراف وهم جان يمان والفتاة التي ادّعت عليه والملهى الذي كان يوجد فيه جان يمان. واتهم الصحيفة بأنها لم تتحرَّ عن الخبر، ولم تسأل أصحاب الملهى الليلي إن كان حصل ذلك فعلاً أم لا، ولم تطلب مشاهدة كاميرات المراقبة، ولم تستمع إلى أقوال جان يمان نفسه. واكتفت بما قالته الفتاة بحثاً عن الإثارة والتشويق من أجل جذب القارئ.

وكانت فتاة تركية قد تقدمت بشكوى ضد الممثل جان يامان، اتهمته فيها بالتعدي عليها وضربها يوم 22 تشرين الثاني الماضي.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، فقد كان النجم تلك الليلة يسهر في نادٍ ليلي في اسطنبول، حيث تقدّمت منه إحدى المعجبات وطلبت التقاط صورة معه، ولدى محاولتها معانقته، قام بدفعها عنه ورفض التقاط الصّور معها، ليفاجىء بها ترقص وتصوّر نفسها عبر مقاطع فيديو، فاعتقد بحسب الصحيفة أنّها تقوم بتصويره خلسةً، فقام بمهاجمتها ولوى ذراعها وطردها من الملهى.

وقامت الفتاة بمهاجمته معتبرة أنّ جمهور جان هو من جعله مشهوراً، وتقدّمت بشكوى إلى الشرطة، وينتظر أنّ تعقد المحكمة قريباً جلسة للنّظر بالدّعوى.

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي يقوم فيها جان يامان بالاعتداء على أحد معجبيه، إذ أنّه قام قبل سنتين بدفع معجب اقتحم كواليس تصوير مسلسل "الطائر المبكر"، ورماه بالكاميرا التي سقطت على أحد أفراد طاقم العمل.

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وبعيداً عن علاقة جان المتوتّرة بجمهوره، أثيرت قبل مدّة، خلافات الممثل مع زملائه، وتصريحاته المهينة لزميلاته، إذ لمّح إلى وجود علاقات جنسية مع كل ممثلة يصوّر معها مشهداً غرامياً، ما أدّى إلى هجوم الصحافة عليه، فضلاً عن تصريحاته التي قلّل فيها من شأن زملاء سبقوه بالمهنة، معتبراً أنّ النّجوميّة التي وصل إليها لم يصل إليها أحد من قبل، ما جعل الصّحافة التركية تكتب "جان يامان ينهي حياته الفنية بيده"، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل مسلسله الجديد إلى أجل غير مسمّى.

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