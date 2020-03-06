احمد سعد: “انا اخر من خرج من الحرم ..وانا ابكي علي اخلاء الحرم”

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 03:54 صباحاً - نشر الفنان المصري احمد سعد صورة له من الحرم المكي معربا عن حزنه لاخلائه بسبب أزمة فيروس الكورونا. وعلق احمد على الصورة قائلا: “انا اخر من خرج من الحرم ..وانا ابكي علي اخلاء الحرم لأول مره كنت اشوف حاجه ذي كده ????.. يا رب عدي المحنه دي علي خير”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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