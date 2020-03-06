شاهد.. جينيفر لوبيز تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة بمايوه ابيض!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 03:54 صباحاً - استعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جمالها بفيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت لوبيز التي احتلفت منذ فترة بوصولها الى سن الخمسين على شاطىء البحر في ميامي بمايوه ابيض اللون بينما كانت ممددة تستمتع بأشعة الشمس.

وكانت أوبرا وينفرى، استضافت بحلقتها الخاصة فى برنامجها “2020 Vision tour”، جينيفر لوبيز، واحتفت بها أوبرا بسبب طاقتها المتجددة ونشاطها الغالب على عمرها، حيث أطلت بمظهر أنيق للغاية فى ملابس باللون الأصفر الزاهى، أذهلت أوبرا والعاملين على البرنامج والجمهور على حد سواء.