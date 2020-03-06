شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 4 فيديوهات ترويجية لـ فيلم المصارعة ديف باتيستا My Spy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة " STX Entertainment " المنتجة لـ فيلم الأكشن، والمغامرة والعائلة، " My Spy" ، مجموعة من الفيديوهات الترويجية، للعمل المقرر يوم 13 مارس الجارى، في دور العرض حول العالم، العمل وصلت مدته إلى ساعة و 39 دقيقة، العمل من إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الثنائى إريك هوبر، وجون هوبر.

ويدور الفيلم حول عميل في الـ CIA يجد نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا للوصول إلى بعض المعلومات حول أسرتها.

فيلم " My Spy" من بطولة ديف باتيستا، كريستين شال، كين جيونج، كلوي كولمان، سيما فيشر، باريسا فيتز هينلي، نيكولا كورييا دامود، لورا سيليفيتز، ميراندا ميلار، ومن إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الأخوين إريك هوبر، وجون هوبر.

كما يواصل فيلم The Gentlemen لـ الممثل العالمى ماثيو ماكنهوي، تحقيق الإيرادات الجيدة، التي وصلت إلى 102 مليون و 135 ألف دولار، وبذلك يكون العمل الجديد استطاع من تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى، بـ حوالى 6 مرات، فيلم The Gentlemen طرح في 24 يناير الماضى، والعمل من إنتاج شركة STX Entertainment، ويدور في إطار أكشن وجريمة.

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وانقسمت إيرادات فيلم The Gentlemen، إلى 35 مليون و 435 ألف دولار أمريكى في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و 66 مليونا و 700 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم، وحصل الفيلم الجديد على تقييم وصل إلى 8.1 على موقع "imdb".

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.