شاهد.. رقص فيفي عبده مع صلاح عبدالله في عيد ميلاد عبير صبري

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 02:57 صباحاً - حرص عدد من الفنانين المصريين على مشاركة الفنانة عبير صبرى احتفالها بعيد ميلادها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان من بين الحضور الفنانين هانى شاكر،صفية العمرى،أشرف زكى،إلهام شاهين، صلاح عبد الله، فيفى عبده، آيتن عامر، محمد رجب، أحمد آدم، خالد سرحان،رانيا فريد شوقى،روجينا والإعلامية بوسى شلبى.

وقد وثقت الإعلامية بوسى شلبى، لقطات مميزة من عيد الميلاد ولعل أبرز اللقطات كانت تتمثل فى رقصة جمعت بين الفنان صلاح عبد الله، مع الفنانة فيفى عبده، حيث رقص الثنائى على ألحان أغنية “سهر الليالى”.

كما نشرت بوسي شلبي عددا من الصور والتي اظهرت جانبا من الحفل وجمعت عدد من النجوم الحاضرين.

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