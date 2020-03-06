السعودية تندد بعد اكتشاف زيارة سعوديين الى ايران بشكل سري وعودتهم مصابون بفيروس كورونا!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 02:57 صباحاً - نددت السعودية، الخميس، بامتناع السلطات الإيرانية عن وضع ختم على جوازات سفر مواطنين سعوديين قاموا بزيارة إيران التي تشهد انتشارا لكورونا المستجد، وتبين بعد عودتهم إلى المملكة أنهم مصابون بالفيروس.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزارة الصحة أعلنت تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وأوضحت أن هؤلاء لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.

وجاء في البيان أن “مصدرا مسؤولا ندد بسلوك إيران غير المسؤول ما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطرا على العالم أجمع”.

واتخذت السعودية إجراءات عديدة في محاولة لمواجهة الفيروس الذي لا يزال يواصل الانتشار حول العالم. وبعد إعلانها تعليق أداء مناسك العمرة، أغلقت، الخميس، صحن الكعبة في مكة لتطهيره خشية وصول كورونا المستجد لأقدس المواقع لدى المسلمين.

أما إيران التي تعد بؤرة المرض في الشرق الأوسط، فقد شهدت وفاة 107 أشخاص جراء كورونا المستجد، بينما وصل عدد الإصابات المسجلة فيها إلى 3515 حالة.