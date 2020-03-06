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إصابة 16 فردا من عائلة واحدة في الجزائر بفيروس كورونا

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 02:57 صباحاً - أصيب 16 فردا من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر بفيروس كورونا المستجد بعد تواصلهم مع جزائريين اثنين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس.

وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاما وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16. وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، 50 كلم جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير، حسب وزارة الصحة.

 

وبذلك، تكون الجزائر، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى اليوم، ضمن الدول المغاربية.

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