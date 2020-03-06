شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وفيفى عبده يرقصان على "سهر الليالى" فى عيد ميلاد عبير صبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة عبير صبرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعيد ميلادها فى أحد الأماكن العامة، بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن الذين كان بينهم النجوم هانى شاكر، وصفية العمرى، وأشرف زكى، وإلهام شاهين، وصلاح عبد الله، وفيفى عبده، وآيتن عامر، ومحمد رجب، وأحمد آدم، وخالد سرحان، ورانيا فريد شوقى، وروجينا، ومحمد عبد الحافظ، والإعلامية بوسى شلبى.





ووثقت الإعلامية بوسى شلبى، لقطات مميزة من عيد الميلاد بكاميرا هاتفها المحمول، والتى شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولعل أبرز اللقطات كانت تتمثل فى رقصة جمعت بين الفنان الكبير صلاح عبد الله، مع الفنانة فيفى عبده، حيث رقص الثنائى على ألحان أغنية "سهر الليالى".

كما التقطت بوسى شلبى، الصور والفيديوهات، لعدد كبير من النجوم المشاركين فى حفل عيد ميلاد عبير صبرى، إضافة إلى مقطع فيديو لغناء الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بعض من أغانيه كهدية عيد ميلاد للفنانة، كذلك التقطت مقاطع فيديو للحظة إطفاء شمع تورتة عيد الميلاد، ودعت أيضًا الفنان محمد رجب، والفنانة آيتن عامر، لمشاركة عبير صبرى، لحظة الاحتفال هذه، بعد نجاح مسلسلهم "الأخ الكبير".

ويشار إلى أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

Advertisements

ويذكر أيضًا أن الفنانة عبير صبرى، تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم عبير دور جديد ومختلف عليها ويعد تحديا كبيرا بالنسبة لها، إذ تظهر بشخصية أم لشاب وشابة خلال الأحداث وهما هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وهى متزوجة من شقيق يسرا وهو الفنان خالد سرحان.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل ويسجل العمل التعاون الأول بين عبير صبرى يسرا فى الدراما.



















