شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بعرض "الفلوس" فى 40 ولاية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المسئولة عن توزيع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى عالميًا، أنه أول فيلم عربى يعرض فى 40 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويحقق نجاحا جماهيريا غير مسبوق.

وأضافت الشركة أن العمل شهد إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه فى تاريخ السينما المصرية، مضيفة أن نجاح الفيلم ما زال مستمرا.

وأكد محمد نقرو المسئول عن توزيع فيلم الفلوس بالسعودية، أن العمل حقق أعلى إيراد فى تاريخ السعودية بل تخطى هذا العام الأفلام العالمية المعروضة فى الوطن العربى .

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واحتفل نجم الجيل بنجاح الفيلم، ونشر عبر خاصية الاستورى على إنستجرام، موجها الشكر للشعب السعودى الذى وثق فى العمل وكانت صالات العرض كاملة العدد.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.