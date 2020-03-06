شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يستقبل جيمى جون لوى وميمونة ندياى بالمزمار والطبل البلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت ادارة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الافريقية ميمونة ندياي بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر.

تفاعل النجمين مع ايقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول الي مصر ومدينة الاقصر وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي كلمة عبر فيها عن سعادته وشكره للمهرجان.

كما تحدثت أيضا النجمة ميمونة ندياي مؤكدة علي سعادتها ومسؤليتها بكونها عضو لجنة تحكيم ومكرمة ايضا، وقالت: أتمني أن أكون عند حسن الظن وتحدثت المخرجة عزة الحسيني مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الاقصر.

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يذكر أن النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما، كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالإضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة.

وكان قد وصل منذ قليل ايضا النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم مصطفي شعبان أحد اعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه والنجم عمرو عبد الجليل أحد مكرمي الدورة التاسعة.