شكرا لقرائتكم خبر عن "رفع جهاز المناعة أسلم حل".. اعرف نصائح تامر حسنى للوقاية فى ظل تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان تامر حسنى، بعض النصائح لجمهوره للوقاية من الأمراض والفيروسات فى ظل تفشى فيروس كورونا، عبر خاصية "ستورى" بحسابه على انستجرام، مشيرًا إلى أن رفع جهاز المناعة هو الحل الأمثل لمواجهة أى أمراض.



تامر حسنى

تامر حسنى، علق قائلاً: "إن رفع جهاز المناعة هو أسلم حل للوقاية من أي حاجة.. حاولوا يوميا يكون فى حاجات من دول بتشربوها أو بتاكلوها.. فيتامين سى 3 أقراص يوميا.. وجود أى من فاكهة البرتقال والكيوى والفراولة.. كل يوم نشرب ميه بلمون.. معلقة كركم نص معلقة زنجبيل وسنة فلفل أسمر ونغليهم ونشربهم دافيين".

يشار إلى أن نجم الجيل تامر حسنى يستعد لإحياء حفلا غنائيا تشاركه النجمة اللبنانية نانسى عجرم فيه، يوم 12 من شهر مارس الحالى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وهى الحفل التى تنظمها شركة تذكرتى، ووجه منتصر النبراوى، رئيس الشركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديرى العمليات.