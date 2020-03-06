شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يعتذر عن "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان أحمد صلاح السعدنى عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث شهدت الأسابيع الماضية مفاوضات مع السعدنى لتكرار التعاون مع دينا وأبدى موافقة مبدئية ولكنه اعتذر في النهاية.

"لعبة النسيان" انطلق تصوير أول مشاهده الشهر الماضى بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة حيث يشارك فى العمل إلى جانب دينا الشربينى إنجي المقدم، علي قاسم، ورجاء الجداوي، أحمد فهمى، محمود قابيل فيما يبحث صناع العمل على فنان وفنانة لانضمام إلى المسلسل بعد اعتذار أحمد السعدنى وأيضاً هنا شيحة.



احمد السعدنى

Advertisements

وقدم أحمد السعدنى مع دينا الشربينى مسلسل "زى الشمس" في شهر رمضان الماضى وحققا به نجاحاً مميزاً، وشارك في بطولة العمل أحمد داود، هنا شيحة، سوسن بدر، عمر السعيد، جمال سليمان، أحمد مالك، محمد علاء، ليلى عز العرب، مريم الخشت، محمد لطفى شاهين، والطفلين ياسين عمرو وملك حسن وسامية أسعد وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

وعرض لأحمد السعدنى مؤخرا مسلسل شبر ميه" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، "شبر ميه" ينتمي لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى".