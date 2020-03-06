رغم مرضها.. منة عرفة توجه رسالة لعلي غزلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منة عرفة، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو، أظهر عدم تعافيها الكامل من العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا.

وجهت عرفة في الفيديو رسالة لليوتيوبر علي غزلان، بمناسبة افتتاح الفرع الثاني لمطعمه، معربة عن سعادتها بالحدث وعن تواجدها في حفل الافتتاح رغم مرضها.

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وقالت منة في الفيديو: "عقبال افتتاح الفرع المليون، وأكيد وأنا تعبانة مش هضيع فرصة زي دي، عشان أجي أفرحلك".

وحرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر علي غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي، كما ظهر علي مع منة أثناء إجراء عملية جراحية في الزائدة الدودية، وتمنى لها الشفاء.