- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة منة عرفة، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو، أظهر عدم تعافيها الكامل من العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا.
وجهت عرفة في الفيديو رسالة لليوتيوبر علي غزلان، بمناسبة افتتاح الفرع الثاني لمطعمه، معربة عن سعادتها بالحدث وعن تواجدها في حفل الافتتاح رغم مرضها.
وقالت منة في الفيديو: "عقبال افتتاح الفرع المليون، وأكيد وأنا تعبانة مش هضيع فرصة زي دي، عشان أجي أفرحلك".
وحرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر علي غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي، كما ظهر علي مع منة أثناء إجراء عملية جراحية في الزائدة الدودية، وتمنى لها الشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم مرضها.. منة عرفة توجه رسالة لعلي غزلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.