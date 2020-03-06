بالصور| محمود حميدة يصل الأقصر لحضور مهرجانها للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل منذ قليل الفنان محمود حميدة، إلى الأقصر، استعدادا لحضور فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقرر إقامته اليوم الجمعة.

كما استقبل السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفدًا من المكرمين وأعضاء لجنة تحكيم مسابقات، وضم الوفد من أعضاء لجنة التحكيم الفنان مصطفى شعبان، ومن المكرمين الفنان عمرو عبدالجليل.

الدورة التاسعة تحمل اسم الفنان الكبير فريد شوقي، إذ يحتفل المهرجان بمئويته، بحضور أسرته، ومن المقرر أن يتم عرض فيلمين من أفلامه، إلى جانب إصدار كتاب يتناول سيرته.