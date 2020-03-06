هيدي كرم في جلسة تصوير وشيري عادل في أسوان.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ 24 ساعة: هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات". ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة كلبها، وعلقت: "عطلتنا". حنان مطاوع نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "جلباب". Advertisements سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بالمغرب. عمرو سلامة نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له بوسط البلد. ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة. شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من معبد فيلة بمدينة أسوان.

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