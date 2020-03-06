تامر حسني يكشف نصائحه لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان تامر حسني، عن كيفية تحديه لفيروس كورونا، وطريقة الوقاية منه، موجهًا النصيحة لمتابعيه وجمهوره في مصر والدول العربية.

وطرح تامر، منشورًا عبر خاصية ستوري حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "رفع جهاز المناعة هو أسلم حل للوقاية من أي حاجة، حاولوا يوميًا يكون في حاجات من دول بتشربوها أو بتاكلوها، فيتامين سي 3 أقراص يوميًا، وجود أي فاكهة البرتقال والكيوي والفراولة، كل يوم نشرب ميه بليمون، معلقة كركم ونص معلقة زنجبيل وسنة فلفل ونغليهم ونشربهم دافيين".

يذكر أن، تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي مع نانسي عجرم، يوم الخميس 12 مارس بمدينة الشيخ زايد.