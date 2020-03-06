تعليق ساخر من شيكو على "عود البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: علق الفنان شيكو، على ممازحة جمهوره بعد قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بتدشين شعبة جديدة تحمل اسم "الأداء الشعبي" تخضع لقوانين النقابة. ونشر شيكو، صورة له من مسلسله "خلصانة بشياكة"، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "شكرًا للأستاذ هاني". يذكر أن، الفنان شيكو قدم شخصية مطرب مهرجانات في مسلسل "خلصانة بشياكة" بطولة أحمد مكى، هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد، إنتصار، ويزو، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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