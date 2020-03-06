الوفد يرشح أفلام تناسب عطلة نهاية الأسبوع

يحلم كل الموظفين بعطلة نهاية الأسبوع وقد يكون اليوم السابق للعطلة هو أهم لدى البعض من أيام العطلة نفسها فله مذاق خاص، لذلك يختلف الناس في طرق قضائهم للأيام السابقة للعطلة فمنهم من يرغب في قضاءه مع الأصدقاء في الخارج ومنهم من يقرر الأستمتاع به في المنزل بصحبة العائلة أمام التلفزيون، فإذا كنت من الفئة الثانية فنحن نرشح لك بعض الأفلام المناسبة للأستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.

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فيلم the Room

إذا كنت من محبي افلام الأثارة والخيال ففيلم " الغرفة " هو الفيلم المناسب لك، تدور أحداث الفيلم حول زوجين يكتشفان غرفة سحرية في منزلهما الجديد يمكنها تحقيق أي مطلب

لهما ليعيشا في سعادة لبعض الوقت إلي أن يقررا طلب ابن لهما من الغرفة لينقلب الأمر رأس على عقب.

حصل الفيلم على تقييم 6/10 على موقع IMBD ، وهو من إنتاج عام 2019 ومن بطولة أولجا كوريلينكو، جون فلاندرز

ومن إخراج كريستين فولكمان.

فيلم the ugly truth

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أما إن كنت ترغب في فيلم رومانسي كوميدي فنرشح لك بشدة هذا الفيلم، تدور أحداثه عن عن فتاة تضع قائمة بمواصفات الرجل المثالي ولكنها تعقد أتفاق مع مقدم برامج ساخر لكي يساعدها في الأرتباط بجارها الوسيم المناسب لقائمتها لتكتشف في نهاية الأمر أنها

تحب مقدم البرامج الساخر.

الفيلم من إنتاج سنة 2009 وهو من بطولة كل من كاثرين هيغل وجيرارد بتلر وحصل على تقييم 6.4/10 على IMBD.





The Invisible Guest

أما في حالة رغبتك في الأبتعاد عن افلام هوليوود فيمكنك مشاهدة واحد من أفضل ما قدمت السينما الأسبانية وهو فيلم الضيف الخفي.

تدور أحداث الفيلم عن جريمة قتل يتورط فيها رجل أعمال شاب يقسم أنه ليس الفاعل لكن كيف يمكن أثبات براءته ولم يكن بمسرح الجريمة سواه فمن يكون الفاعل إذا لم يكن هو ؟ طوال ساعتين هما مدة الفيلم نحاول البحث مع المتهم والمحققة عن من يكون الفاعل الحقيقي وكيف نفذ جريمته بدون ترك أي أثر خلفة لتكتشف في النهاية الخدعة الكبرى.

حصل الفيلم الأسباني الضيف الخفي على تقييمات عالية، فلقد حصل على 8.1/10 على موقع IMBD كما حصل على 86% من تقييمات الجمهور على موقع rotten tomatoes.