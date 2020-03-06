شيراز برفقة ابنتي اختها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​شيراز​ صورة جديدة لها برفقة ابنتي اختها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت شيراز نفسها بالخالة الحانونة واعتبرت انها الملجأ الأول لابنتي اختها، اذ انها علّقت على الصورة قائلة: "الخالة الصغيرة هي أحن خالة والملجأ الأول لبنات أختها"، وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره أن شيراز كانت كشفت مؤخرا عن توقيعها عقد مسلسل جديد، اذ انها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر توقيعها على عقد المسلسل.

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