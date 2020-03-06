عارضة أزياء بلا ذراعين تشارك في ملكة جمال المكسيك

ميرنا وليد - بيروت - تشارك في مسابقة ملكة جمال المكسيك هذا العام فتاة مكسيكية من ذوي الهمم آنا غابرييلا مولينا، وهي سبق أن خضّت العالم بعدما أعلنت رغبتها عن خوض تجربة انتخابات ملكات الجمال كي تثبت أن الشكل لسي المهم وأن نقصها عوضته من خلال الإرادة والإصرار على إثبات نفسها كإمرأة في المجتمع.
وأرادت عارضة الأزياء المكسيكية، آنا غابريلا مولينا، التي ولدت من دون ذراعين تحدي المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم بالفوز في مسابقة ملكات الجمال في ولاية فيراكروز.
وقالت مولينا 24 عاماً، خريجة علم النفس إن قبول حالتها كان صعبا، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقات.
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