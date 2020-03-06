تراند اليوم : احتفالا بذكرى العندليب نجوم اوبرا الاسكندرية فى حفل كامل

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

احتفالا بذكرى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفارعلى مسرح دار أوبرا الاسكندرية. بمشاركة نجوم الفرقة

تضمن البرنامج مختارات من اعمال الفنان الراحل التى تعاون خلالها مع كبار الملحنين بدأ الفاصل الاول من الحفل بموسيقى ضحك ولعب من الحان منير مراد اداء صولو اورج تامر السيد..أحبك..احضان الحبايب اداء الفنان/محمد الخولى..كامل الأوصاف.الليالى اداء الفنان/أيمن مصطفى وفى الفاصل الثانى من الحفل قدم عازف الكمان الاول ايهاب عبد الحميد موسيقى على حسب وداد..فاتت جنبنا اداء الفنان /ياسر سعيد واختتم الفنان/محمد متولى الحفل برائعتى كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب (بعد ايه..ويا خلى القلب).