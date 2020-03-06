شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: سمير سيف سبب بشرتى السمراء وشعرى الأكرت في "الهلفوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الهام شاهين خلال الندوة التي أقيمت في حفل تأبين المخرج الراحل سمير سيف ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى في دورته الـ 68، حينما أتحدث عن استاذى ومعلمى سمير سيف لابد ان اقف احتراما واجلالا لقيمته فنيا وانسانيا وقد كنت اقولها له مرارا وتكرارا حينما نتحاور "اخلاقك مش موجودة لا فى الوسط الفنى ولا خارجه" وكأنها أخلاق قديس".

وتابعت، كان يرى الفن رسالة جميلة وهادفة لأنه لم يتوانى فى اخراج كل ما لديه من فن راقى ومحترم وجماهيرى فى الوقت نفسه لإنه كان يحقق اعلى الايرادات ولا انسى انه من رشحنى فى بداية حياتى فى فيلم "الهلفوت"، وقد كان ذلك حلما من أحلامى وساعدنى كثيرا فى كل تفاصيل الشخصية التى العبها ونصحنى بان اجعل شعرى "أكرت" وبشرتى سمراء كى يتناسب ذلك مع دور البنت الذى العبه حتى يكون الشكل فى النهاية صادق ومقنع للناس الى حد كبير، فقد كان مدرسة كبيرة نتعلم منها الكثير.





فيما قالت الفنانة ندى بسيونى، لم ولن يأتى ما يعوض رحيل سمير سيف، وأنا تعاونت معه فى "عش الغراب" و"صعود السلالم" وبعض الأعمال الاخر، وبينا عشرة عمرة طويلة وتعلمت منه التواضع والذوق والتفاؤل والمرونة فقد كان يصنع حلا لكل مشكلة بابتسامته المعهودة.

ووصفت نينت زوجة الراحل بأنه كان زوج مثالى ويحب القراءة وليس متشدد وكان دايما يقولي انا مخرج برا وانتى مخرجه جوا البيت.





وقالت الفنانة لبلبة، رأيت صور الراحل سمير سيف داخل المركز وشعرت بحزن كبير، لأننا بالفعل خسرناه ولأن وجوده كان يشعرنا بالأمان مهما كانت قسوة العمل معه ومتاعبه"، مؤكدة: "كنا أصدقاء مقربين من بعضنا البعض وتعاونت معه فى 4 أفلام مميزة فى مسيرتى الفنية لا يشبه أحدهم الآخر مثل، فيلم (الخط) الذى نصحنى فيه أن أتعامل بإحساسي دون تصنع، ونجح الفيلم نجاحا كبيرا جدا، وفيلم كوميدى آخر وهو (الشيطانة التى أحبتنى)، ثم فيلم (معالى الوزير) مع الراحل أحمد زكى".

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نظم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال فى دورته الـ68، حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف، والتى قررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روحه تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى، والتى تقام بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، وذلك بحضور الفنانات إلهام شاهين ولبلبة وندى بسيونى وعدد كبير من أصدقائه المقربين له من داخل الوسط الفنى.





وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة التى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجورى، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسى، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".