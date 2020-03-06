شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمو بيكا يطرحان مهرجان "كرهت أمثالكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطربو المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا مهرجانا جديدا بعنوان "كرهت أمثالكم" اليوم الخميس، بعد نجاح "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، الذى حقق قرابة 3 ملايين مشاهدة خلال أقل 24 ساعة، بعد طرحها للمرة الثانية.



حمو بيكا

وقال: حمو بيكا عبر صفحته على فيس بوك: "مهرجان كرهت أمثالكم، غناء حمو بيكا، عمر كمال، علي قدورة، نور التوت، وتوزيع فيجو الدخلاوى، كلمات إسلام المصرى، وألحان مصطفى شكرى".

وكان عمر كمال قد كتب عبر صفحته بموقع فيس بوك عن مهرجان عود البطل: "أول مليون فى 6 ساعات أهو والعداد هيشتغل.. نزلناها تانى وأول مليون فى 6 ساعات"، وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتى أصدرت قرارا بمنع مطربى المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفنى من الحفلات والأفراح وخلافه.

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يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.