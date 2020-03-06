شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المنتج الأمريكى هارفى وينشتاين لسجن جزيرة ريكرز بعد خضوعه لجراحة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم نقل المنتج الأمريكى هارفى وينشتاين، إلى سجن جزيرة ريكرز فى نيويورك، اليوم الخميس، بعد خضوعه لعملية جراحية فى القلب، وفقا لمتحدث باسمه، وتأتى هذه الأخبار بعد 10 أيام من إدانة وينشتين بالاعتداء الجنسى والاغتصاب من الدرجة الثالثة فى محاكمته الجنائية فى مدينة نيويورك.

وقال المتحدث باسم جودا إنجلماير، لـ"رويترز"، إن وينشتاين بصدد نقله الخميس.. ويوم الأربعاء، خضع وينشتاين لإجراء عملية إزالة انسداد القلب"، وذلك بعدما تم نقل وينشتاين إلى مستشفى بيلفيو فى مانهاتن بعد إدانته فى 24 فبراير الماضى.

يوم الأربعاء، خضع وينشتاين لعملية جراحية لإزالة انسداد القلب، فيما قال محاميه - فى ذلك الوقت - إنه كان يعانى من آلام فى الصدر وارتفاع ضغط الدم، ومن المتوقع أن يتم احتجاز وينشتاين فى قسم القيادة الشمالية لمستشفى ريكرز، والذى يضم سجناء يحتاجون إلى رعاية طبية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس.

كان مجمع سجن جزيرة ريكرز، الذى صعد مبناه الرئيسى فى عام 1932، يعانى منذ فترة طويلة من العنف والإهمال، وتعهد عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، فى عام 2017، بإغلاقه خلال عقد من الزمن، أما وينشتاين، فيواجه عقوبة تصل إلى 29 سنة فى السجن، ومن المقرر أن يصدر الحكم ضده فى 11 مارس الجارى.

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ويشار إلى أن وينشتاين كان يأتى إلى جلسات المحاكمة مستعينًا بجهاز يساعده على المشى بسبب أوجاع فى الظهر، كما أنه خضع لعملية جراحية لمعالجة ذلك، ويشكل هذا القرار بحبسه انتصارًا جزئيا لحركة "مى تو" التى تسببت فى معاقبته نتيجة وابل من الادعاءات التى طالت وينشتاين صاحب الأعمال الحائزة على جوائز أوسكار.

ويذكر أنه سبق ونقلت قناة "فرانس 24"، عن المدعى العام فى مانهاتن، سايرس فانس، قوله، إن "النساء اللواتى أدلين بشهاداتهن ضد هارفى وينشتاين "غيرن مجرى التاريخ" على صعيد محاكمة مرتكبى الجرائم الجنسية"، مؤكدًا أن "الاغتصاب يبقى اغتصابًا.. هو اغتصاب حتى لو لم تتوافر أدلة حسية وحتى لو مر عليه زمن طويل".

وقد أدلت 6 نساء بشهادتهن منذ 22 يناير 2020، وأكدن أن وينشتاين اعتدى عليهن جنسيًا، الذى طالما أكد أن هذه العلاقات أتت بالتراضى وليس بالإكراه، فيما وجهت إلى وينشتاين كذلك تهمة التربص الجنسى وهى جريمة جنسية خطرة تشمل الاعتداء على أكثر من شخص وكانت الرئيسية بين التهم الموجهة إليه.