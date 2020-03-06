شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى يوافق على إحياء حفل زفاف لاحدى متابعاته على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى النجم محمود العسيلى، رغبة احدى متابعينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى أبدت رغبتها في أن يحى عسيلى حفل زفافها، حيث فاجئ العسيلى المتابعين، وهذه المتابعة تحديدا حينما سألها عن موعد زفافها.

في البداية قالت الفتاة التي تدعى "اسراء محمود"، "أنا عايزه العسيلى يغني في فرحي بليز "، ليرد عليها العسيلى قائلا " فرحك امتا"، لترد عليه إسراء قائلة، "في شهر 11".

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العسيلى

وأبدت إسراء سعادة كبيرة بتواصل العسيلى معها، وموافقته على إحياءه حفل الزفاف، فيما شارك عدد كبيرة من إسراء فرحتها، على موافقة العسيلى، كما دخل عدد من المتابعين، ليطلبوا من العسيلى أن يحيى حفلات زفافهم.

ووصل النجم محمود العسيلى، إلى مليون مشترك عبر قناته على "يوتيوب"، حيث احتفل العسيلى بهذا الرقم الجديد عبر حسابه على "تويتر"، حيث نشر فيديو الاحتفال بوصوله لمليون مشترك معلقا "احب اشكر كل واحدو واحده اشتركوا في قناتي و إن دا ماكنش هيحصل من غير دعمكم و إيمانكم بالمحتوى اللى أنا باقدمه.. دا مشروع ابتديناه سوا و هانكمل فيه سوا بإذن الله .. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم و أفضل اقدملكم احلى حاجة جوايا و نكبر اكتر مع بعض"