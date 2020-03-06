شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يعتذر ويعود إلى تويتر.. القصة الكاملة لخلاف الفنان مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله مغردا على حسابه بموقع تويتر، بعد غلقه بسبب تلقيه ردودا مسيئة والهجوم عليه من جانب البعض، واستخدام ألفاظ اعتبرها لا تتناسب مع تاريخه الفني.

عبد المجيد عبد الله كتب على موقع تويتر: "أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لى سعادة وحبا".

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عبد المجيد عبد الله

وأضاف: "أحبابي أنا لا ادعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر، وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندم هي الحياةُ محطّات وأعبرها.. كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ". وأشار: "وأخيراً اعترف أخطأت فى الرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

بدأ الخلاف ملاسنة بين الفنان وأحد المغردين العراقيين، حول مقارنة الأغاني السعودية بالعراقية، مما استفذ الفنان السعودى، بعد المشادة بين الاثنين على موقع تويتر، ليغلق بعدها حسابه على موقع التغريدات، قائلاً: "مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا فالخمسينيات من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه على مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

يأتى قرار الرجوع بعد مناشدات من جمهور النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، للعودة مرة أخرى إلى موقع تويتر، كما طالبه أيضا عدد من الفنانين العدول عن قراره، وهو ما فعله اليوم.