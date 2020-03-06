شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: فيه راقصات معاها كارنيه عامل بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، الفنان هانى شاكر، بإعادة تقييم الأصوات الجيدة من مطربى المهرجانات من خلال لجنة فنية من كبار موسيقيين مصر، موضحًا :" حينما كنت نقيبًا للموسيقيين، أحد المطربين الشعبيين قال لى إنه يقوم بشراء موبايل كرشوة لأحد أعضاء مجلس النقابة كل شهر، عشان قالوا لى ممكن تتوقف.. و قولتله إزاى يابنى أنا طرطور!".
وأكد خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on e"، على ضرورة تنقية جداول نقابة المهن الموسيقية، مضيفًا :"كل من يصلح للغناء على عينى وراسى لازم ياخد الكارنية لكن فى حدود الآداب العامة واختيار كلمات الغناء، لكن فيه راقصات معاها كارنية عامل بالنقابة".
وواصل: "كان لا بد استحداث لجنة من خارج النقابة لاختبار مطربى المهرجانات، وبعض مطربى المهرجانات قال إن البعض داخل النقابة طلب منهم مبلغ مالى".
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