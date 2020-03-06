شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم توجه رسالة رقيقة للشيخ محمد بن زايد.. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الفنانة نجوى كرم بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، للفتة الكريمة لإجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.

وقالت نجوى كرم، عبر حسابها بتويتر: "ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ "محمد بن زايد"..شكراً لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصّين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفّل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيبة ،ويكتّر من أمثالَك ".



نجوى كرم

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يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبدى اهتمامه بقضية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

وذكرت جريدة العين الإماراتية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجهه أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

وأوضح التقرير ، أن طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة عملية الإجلاء، نقلت 215 شخصاً من رعايا دول عربية وصديقة إلى الإمارات، بينما تم تجهيز كامل للمدينة الإنسانية في أبوظبي بجميع المستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

وأشار التقرير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر رعاية للطلاب القادمين من مدينة ووهان الصينية منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية حتى يتم الـتأكد من سلامتهم.