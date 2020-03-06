شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لمسلسل "الوجه الآخر" لـ ماجد المصرى قبل بدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم ماجد المصرى لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الوجه الآخر" والذى تدور أحداثه فى 45 حلقة، قصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك شهر إبريل المقبل، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان ثم التوقف خلال الشهر الكريم والعودة مرة أخرى بعد عيد الفطر مباشرة.

وينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، الذى يعد ثانٍ بطولات المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهم كالتالى : ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

ويعمل المخرج سميح النقاش على الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير والعمل على الشخصيات مع السيناريت فداء الشندويلى قبل بدء التصوير، وتم الاستقرار على الفنانين أحمد سعيد عبد الغنى وندى موسى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

Advertisements





ويغيب ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



