شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رأى كندة علوش فى فيروس كورونا: ضجة إعلامية وبروباجندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة كندة علوش على انتشار فيروس كورنا، مشيرة أنها ترى أن هناك حالة من الهوس والهلع، مضيفة أن جزءا كبيرا من تلك بروباجندا وضجة إعلامية.

الفنانة كندة علوش، قالت عبر حسابها على تويتر:" إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنظافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا اللي حاسة إن جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومو شايفة أنه لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟".



كندة علوش عبر تويتر

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد واصل انتشاره حول العالم حيث ارتفعت حالات الإصابة والوفاة فى الوقت الذى تواصلت فيه تداعياته على قطاعات مختلفة في مقدمتها التعليم والاقتصاد ، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 3200 أغلبهم في الصين، فيما وصل عدد المصابين تقريبا 95 ألف في أكثر من 80 دولة ومنطقة وسجلت بولندا والبوسنة أول حالة إصابة بالفيروس بها، فيما أعلنت سويسرا أول حالة وفاة.

وفى الصين، تم تسجيل 31 حالة وفاة فوق الثلاثة آلاف أمس الأربعاء، وكانت جميع الوفيات الجديدة فى مقاطعة هوبى، مركز تفشى المرض.

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وأكدت السلطات 139 حالة جديدة، وهو ارتفاع عن إجمالي اليوم السابق، بينما ألغى الرئيس الصينى شين بينجينج زيارة كانت مقررة له إلى اليابان في ظل الأوضاع الحالية.