شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تلمح بحبها لأحمد العوضى قبل ارتباطهما فى أغسطس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز نهاية للتكهنات التى طالتها حول ارتباطها خاصة بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعدما أعلنت عن حبها للفنان الشاب أحمد العوضى، كما بادلها الأخير نفس الشعور بأكثر من منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، بعد "بوست" من شقيقها وائل عبد العزيز هاجم فيه أخته متسائلا عن طبيعة العلاقة التى تجمعها بالعوضى.

إعلان حب النجمين سبقه تلميحًا من جانب ياسمين عبد العزيز فى إحدى لقاءاتها التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلى، حين أكدت أنها رغم الطلاق لا يمكن أن تعيش بدون حب، وتحدثت عن مواصفات ذلك الرجل الذى يعجبها حين قالت إنه أقرب لاستايل أحمد زكى: "مليش أنا فى العيون الخضرا والشعر الأصفر"، من هذا نجد أن أحمد العوضى هو الأقرب لفتى أحلام ياسمين عبد العزيز.

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وبعد هذا التلميح جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى العديد من الصور خلال احتفالها بعيد ميلادها، تلك الصور التي لاقت تعليقات عديدة من رواد السوشيال ميديا الذين تكهنوا بوجود علاقة عاطفية تجمع بين الطرفين، إلا أنهما فضلا عدم الإفصاح عن تلك العلاقة علنًا، لكنهما ظهرا مجددًا فى كواليس "ونحب تانى ليه"، بل أكد مقربون أن العوضى لا يفارق كواليس المسلسل إذ يفضل أن يدعمها ويظل بجانبها خلال فترات التصوير والتي قد تستمر لساعات طويلة.

وعن آخر تطورات الأزمة بين ياسمين وشقيقها وائل، نشر الأخير فيديو تحدث فيه عن الأزمة بينه وبين شقيقته، وأنه بعد انفصال ياسمين عبد العزيز، وتحديدا في حفل عيد ميلادها، تواصل معها وسألها عن الصور التى نشرتها مع العوضى، وأنهم غير معتادين على ذلك منها، لتؤكد له أنها حرة فيما تفعل.

وقال وائل: "ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا آسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى إيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وإنتى حرة فى حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك".

أحمد العوضى رد على الفيديو ولكن فى اتجاه آخر غير الهجوم على وائل أو الدفاع عن نفسه، ولكنه اختار طريق الرومانسية، حيث نشر فيديو لمشاهده مع النجمة ياسمين عبد العزيز، من مسلسل "لآخر نفس"، والذى قدماه سويا فى رمضان الماضى، والمفارقة أن وائل عبد العزيز شاركهما فى المسلسل.

عدد كبير من الفنانين تفاعلوا مع الأزمة المشتعلة قبل 3 أيام، وكثيرون أبدوا تعاطفا مع النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بينما هاجم آخرون وائل عبد العزيز، وطريقته فى الحديث، وأسباب تفجير هذه الأزمة فى الوقت الحالى، وأيضا لماذا لم يتحدث معها بشكل شخصى، ولماذا انتقلت الأمور العائلية إلى صفحات السوشيال ميديا.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة: "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.