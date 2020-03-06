شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كنزى عمرو دياب تبهر متابعيها برقصة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنزى عمرو دياب، متابعيها عبر موقع انستجرام، بمقطع فيديو جديدة خلال قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذى حظى بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيها الإشادة بالرقصة التي أدتها بينما طالبها البعض الأخر بأداء الرقصة مرة آخرى حيث يمكن رقصها بإتقان أكثر من ذلك، وعلق آخرون بإيموجي "القلب"، كما حصلت على أكثر من 15 ألف لايك خلال ساعة واحدة.

يشار إلى آخر حفل للهضبة عمرو دياب، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيرى كبير، قدم خلاله العديد من أغنياته التى تنوعت بين الجديد والقديم، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، وكان هذا الحفل شهد تأجيلا بعدما كان مقررا إقامته مساء الجمعة، نظرا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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و تصدر ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.