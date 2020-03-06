شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وتنطيط.. كواليس التقاط صور أصالة لغلاف عدد مارس من مجلة "فوج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة السورية أصالة نصرى بكواليس التقاط صورها المتصدرة غلاف عدد مارس من مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، وقد نشرت مقطع فيديو لكواليس التقاط الصور التى سادت فيها روح المرح والبهجة، وظهرت أصالة وهى ترقص وترتدى النظارات المبتكرة أثناء جلسة التصوير.





وقد احتلت النجمة أصالة نصرى غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوى الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة، وكان قد نشر حساب المجلة، مجموعة صور للغلاف، عبر موقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوى الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربى المبدع حسن حجاج.. وتنضم إلينا فى هذا العدد الاحتفالى نجمة الغناء العربى أصالة نصرى، لتثبت عمليًا أنها باتت أكثر قوة مما كانت عليه قبل طلاقها".

Advertisements

وفى وقت سابق قالت أصالة خلال حوارها مع المجلة: "فور شعورى بظرفٍ سيئ يداهم حياتى يتضاعف مجهودى وتكبر عزيمتى.. أنا امرأة متمرّدة ولا أحب الخذلان"، كما سبق وقالت "صولا"، إنها خلال الفترة التى شهدت إطلاقها لأغنية "شامخ"، كانت تعانى من تعب نفسى وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء، وكانت فى ظروف سيئة للغاية، فى ظل الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تكون بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة وهذه جزء من شخصيتها خاصة أن تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

وأضافت الفنانة أصالة، خلال حوار سابق مع قناة "سكاى نيوز عربية"، أنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان قائلة: "كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب فى حياتى مش سهل.. وأنا حبيته كتير".





وأوضحت أصالة أنها لم تتأثر كونها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضى، مشيرة إلى أنها علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودى، وأنها سوف تبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وسوف يكون ألبوم خليجى.







