شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى أم هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر فى "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة عبير صبرى تصوير مشاهدها في مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم عبير دور جديد ومختلف عليها ويعد تحديا كبيرا بالنسبة لها، إذ تظهر بشخصية أم لشاب وشابة خلال الأحداث وهما هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وهى متزوجة من شقيق يسرا وهو الفنان خالد سرحان.



عبير صبرى ام تيام مصطفى قمر

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل ويسجل العمل التعاون الأول بين عبير صبرى يسرا في الدراما.



عبير صبرى وتيام مصطفى قمر

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وانتهت عبير صبرى الأسبوع الماضى من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "البيت الكبير 3" الذى يتم عرضه حالياً حيث تشارك في بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وايمان سلامة، منى ممدوح، وايمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

وعرض لعبير صبرى مؤخراً مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة على شاشة cbc الذى انتهت حلقاته أمس الأربعاء وحقق نجاحاً كبيراً من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، عمرو رجب، حمادة بركات.