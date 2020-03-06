شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان "كان" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع فارايتي تمديد قرار وزير الصحة في فرنسا أوليفييه فيران، الذى يحظر التجمعات لأكثر من 5000 شخص حتى يوم 31 مايو، وذلك بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إلغاء الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

مهرجان كان السينمائي من المقرر انطلاقه في الفترة من 12 إلى 23 مايو ، وجمع العام الماضي 12527 مشاركا في فعالياته.

من جانب آخر، أعلن موقع هوليوود ريبورتر تأجيل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في إبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر، وذلك بعد أيام قليلة من تأجيل جولته في الصين لأجل غير مسمى لنفس السبب، وهو تفشي فيروس كورونا في الصين.

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وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.