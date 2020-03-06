شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يرقص مع فرقته على أنغام أغنية "رقصونى" بتيك توك ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب تطبيق تيك توك في الفترة الأخيرة العديد من الفنانين، حيث رقص الفنان الشعبى حكيم، برفقة فرقته الموسيقية على أنغام أغنية "رقصونى" التي طرحها ضمن ألبوم الرجل الصح وسط فرحة كبيرة من جمهوره.

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يشار إلى أن المطرب حكيم طرح فيديو من كواليس تسجيل اغنية "اه بحبه" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

حكيم ، ظهر خلال الفيديو الذى نشره عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، أثناء رقصه على أنغام الأغنية بل وظهر أيضا ممسكا بالطبلة وتطبيله عليها، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير.

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وكان حكيم قد طرح مؤخرا خمس أغنيات من ألبومه وهم بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

يشار إلى أن المطرب حكيم يتعاون مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق في أغنيتين داخل ألبومه الجديد يحمل اسم “الراجل الصح"، الأولى بعنوان "الله يسامحك" من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، والأغنية الثانية بعنوان "السنادى" من كلمات ملاك عادل .