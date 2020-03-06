شكرا لقرائتكم خبر عن وقف نشاط دار أوبرا الكويت بسبب كورونا حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت دار أوبرا الكويت "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي " النشاط الفني بالدار حتي نهاية شهر مارس، وذلك بسبب فيروس كورونا، وأعلنت دار الأوبرا عن استعادة ثمن التذاكر المحجوزة خلال 5 أيام فقط وذلك حفاظا على سلامة رواد الأوبرا.

وفي سياق متصل أعلن موقع هوليوود ريبورتر عن تأجيل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في إبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر، وذلك بعد أيام قليلة من تأجيل جولته في الصين لأجل غير مسمى لنفس السبب، وهو تفشي فيروس كورونا في الصين.

من جانب آخر تصدر النجم رامى مالك بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.

Advertisements

واحتفل مؤخرا النجم دانيال كريج بعيد ميلاده الـ 52 بعدما اشتهر بلعب بطولة العديد من الأعمال المميزة في هوليود أبرزها بكل تأكيد هو دور جيمس بوند الذي اشتهر به بعدما قام ببطولة عدة أفلام حول الشخصية الشهيرة، ليصبح بالأرقام أفضل من لعب الشخصية على مر العصور ويتربع على عرش النجوم الذين لعبوا تلك الشخصية الشهيرة.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.