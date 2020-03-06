شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلهام شاهين ولبلبة وندى بسيونى يشاركن فى تأبين سمير سيف بالمركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال فى دورته الـ68، حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف، والتى قررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة إلى روحه تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى، والتى تقام بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، وذلك بحضور الفنانات إلهام شاهين ولبلبة وندى بسيونى وعدد كبير من أصدقائه المقربين له من داخل الوسط الفنى.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة التى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجورى، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسى، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".