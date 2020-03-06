شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى يتلقى عزاء والده الأحد المقبل بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد عزمى عن تلقيه العزاء في والده الراحل عزمى محمد على يوم الأحد المقبل الموافق 8 مارس، بمسجد حدائق الجنة البوابة الأولى حدائق الاهرام، وذلك بعد تشييع جثمان الراحل ظهر اليوم الخميس من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام بحضور منير مكرم وكريم الحسينى والأهل والأصدقاء.



احمد عزمى يشيع جثمان والده

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه.

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أحمد عزمى يشيع جثمان والده الى مثواه الاخير

وعرض لأحمد عزمى مؤخراً فيلم "دفع رباعى" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.