بعد أزمة عود البطل..شاكوش يستعطف جمهوره بـ"شموخ النسر"

أطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنيه جديدة تحمل عنوان "شموخ النسر"، حيث تم عرضها،أمس، من خلال برنامج "كل يوم" الذي تقدِّمه الاعلامية بسمة وهبة على شاشة "On E” للتعبير عن قوة الدولة المصرية وجيشها وشعبها. وجيشها وشعبها. يأتى ذلك بعد نجاح أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، والتى حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية بعدما حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ساعات من وقت طرحها. 6 ملايين مشاهدة خلال ساعات من وقت طرحها. ويرجع حذف أغنية عود البطل لمطربى المهرجان حسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، اتهم من خلاله مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان" خطفتنى".

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