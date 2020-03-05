مُتابع يطالب رانيا محمود ياسين بالتواضع وهي ترد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين​ صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "​فلانتينو​"، واللافت هو تلقيها تعليقا من احد متابعيها طالبها فيه بالتواضع قائلا: "بالتوفيق بس تواضعي وردي على الفانز".

لترد رانيا عليه بالقول: "أنا برد كل ما بقدر والله، بس صعب أرد علي كل الناس".

إشارة إلى أن مسلسل فلانتينو من بطولة الممثل المصري عادل إمام ويشاركه في التمثيل ايضًا دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الابياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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