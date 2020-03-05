حكيم يكشف كواليس "آه بحبه"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدر الفنان المصري حكيم فيديو يظهر كواليس تسجيل اغنيته " ​آه بحبه​ " التي طرحها مؤخرا من ألبومه الجديد " الراجل الصح"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

وظهر حكيم في الفيديو وهو يتفاعل مع الأغنية بشكل عفوي برفقة فريق عمله.

الجدير ذكره ان حكيم كان قد طرح مؤخرا أغنية "قلبي يا ناس" وهي ايضا من ألبومه الجديد "الراجل الصح" عبر "يوتيوب" وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والكليب من إخراج مازن نيازي.

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