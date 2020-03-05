خاص الفن- أروى جودة وأحمد صفوت بطلا "ما لا يعرفه الرجال"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية ​أروى جودة​ والممثل المصري أحمد صفوت تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" والتي تحمل اسم "العمر الضائع" من تأليف ​عبير سليمان​ وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها ​طارق عبد العزيز​ و​كارولين خليل​ ومحمد التاجي وعدد آخر من الممثلين، وتدور أحداث الحكاية في 10 حلقات.

ويشار الى أن مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، ​محمود كامل​، ​محمد أسامة​، محمد جمعة، ​سميح النقاش​، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، ​أمين جمال​، ريم القماش، محمد الدباح، ​محمد محرز​، عمر ​عبد الحليم​.

الجدير ذكره أن المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور خلال 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

وانطلق تصوير الحكاية الأولى من المسلسل وتحمل اسم "أهل موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، و​كمال أبورية​، ومحمد عز، و​نادية رشاد​، وياسر على ماهر، و​صفاء جلال​، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، و​محمد درويش​، ومحمد العمروسى، وفتحي سالم، ورضوى جودة.