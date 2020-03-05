ميرنا وليد - بيروت - اثارت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ ضجة كبيرة بعد ظهورها في مشهد الحمّام في مسلسل "​الامبراطورية العثمانية​"، وخلال مقابلتها احد الصحفيين الأتراك توجّهوا لها بالسؤال حول رأيها بالجدل الذي حصل بسبب المشهد، الا انها اكتفت بالضحك ولم تنطق بأي كلمة.

الجدير ذكره ان توبا بويوكستون طرحت مؤخرا أغنية Sayenizde أو "بفضلك" بالعربية للفنان التركي إركان ساتشي، التي كانت أغنية غلاف ألبومه والتي أطلقها عام 1995 بصوته، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بإمكانات بسيطة وكان أول فيديو لها على يوتيوب، وأخرجها حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف تصرّفت توبا بويوكستون عند سؤالها عن الجدل الذي احدثته بعد تعرّيها؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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