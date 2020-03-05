ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ كليب أغنيتها الجديدة "أنا"، على طريقة الرسوم المتحركة بشخصية السوبر مايا وهو العمل الأول من نوعه من ناحية الفكرة والإخراج، حققت انجازا جديداً بتصدرها لائحة الترندينغ على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب التحدي الخاص بأغنية "أنا" الذي أطلقته مؤخرا برفقة مصمم الرقص هادي عواضة الذي صمم لها رقصة على لحن الأغنية.

ونشرت مايا دياب فيديو يتضمن حركات راقصة خاصة بالأغنية وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. وقد وصل عدد المشاركين بالتحدي الى حوالي 16 مليون مشارك.

والجدير بالذكر أن إبنة مايا كاي ، إنضمت للجمهور ضمن هذا التحدي حيث ظهرت بفيديو وهي تقلد والدتها بالحركات الخاصة بتحدي "أنا".

يذكر أن أغنية "أنا" هي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أما الكليب فهو من إخراج كريستال يونس وغرافيكس عماد عبد القادر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تحطم الأرقام القياسية بهذا التحدّي.. وابنتها تقلّدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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