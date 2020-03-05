حقيقة إصابة المذيعة "مها المنصور" بفيروس كورونا

الخميس 5 مارس 2020

مها المنصور

أعلن القائمين علي برنامج ”سيدتي“ التلفزيوني الذي تبثه قناة ”خليجية“ التابعة لشبكة ”روتانا“ السعودية الخاصة، أن مذيعة البرنامج مها المنصور بخير، لكنها تخضع حالياً للإجراءات الطبية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتي قد تستمر لمدة 14 يوماً.



وغابت مقدمة البرنامج السعودية عن حلقة اليوم من ”سيدتي“، فيما كشفت إحدى زميلاتها فيه عن حالتها الصحية بعد أن شعرت بأعراض مشابهة لمن يصابون بمرض كورونا الجديد في أعقاب عودتها من مصر.

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وقالت إحدى مقدمات برنامج ”سيدتي“ إن مها بخير ونطمئن الجميع، وتجري الفحوصات الاحترازية ضمن الإجراءات المخصصة والمعتمدة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتها وسلامة أي مواطن من كورونا المستجد.

وكانت المنصور قد نشرت مقطع فيديو لها يوم أمس الأربعاء وثقت فيه اتصالها برقم موحد لوزارة الصحة السعودية خصصته لكل من يشعر بأعراض الإنفلونزا؛ كي يتم إخضاعه للفحوص والتأكد من خلوه من فيروس كورونا الجديد في ظل اتباع المملكة إجراءات وقائية لمواجهة المرض.

وقالت المنصور في الفيديو، إنها عادت من مصر، وتشعر بالتعب وبعض أعراض الأنفلونزا الأخرى، قبل أن تكشف عبر حسابها في تويتر عن نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.