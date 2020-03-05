شخصيات ستعود للظهور في مسلسل "الهيبة الرد" من أجزائه السابقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل التسريبات المتعلقة بمسلسلات دراما رمضان 2020 التي لم يتبق على عرضها سوى أقل من شهرين، غير أنها تشغل حيزا لا بأس به من اهتمام الجمهور، وأبرزها مسلسل "الهيبة" والذي سيكون الجزء الرابع والأخير.

وفي هذا الصدد تداول عدد من محبي النجم السوري تيم حسن تفاصيل عديدة حول عودة ظهور بعض الشخصيات في المسلسل؛ إذ أفادت الأخبار المتداولة بعودة "جبل" الصغير وهو ابن "عادل" من زوجته عليا والذي ظهر في الجزء الأول من المسلسل، كما سيشهد المسلسل عودة الممثلة فاليري أبو شقرا التي أدت دور مريم خطيبة جبل في الموسم الثاني ومن المتوقع أن تشهد علاقتها بجبل تطورات كثيرة خصوصا بعد انفصالها عن زوجها.

وأشارت المعلومات أيضا إلى أنَّ "سلطان" ابن "جبل" الذي أنجبه من "نور رحمة" في الموسم الثالث التي أدّت دورها الممثلة سيعود للظهور في الموسم الرابع، إذ إنه لم يمت مع والدته كما ظهر في آخر حلقة من الموسم.

وعلى صعيدٍ متصل كشف الممثل اللبناني عادل كرم، عن أنه سيؤدي دور نمر في المسلسل، وأنه سيطلّ بدور مختلف جدا ولم يسبق له أن قدّمه؛ إذ إنه سيكون ضدّ شخصية "جبل شيخ الجبل"، وأوضح مازحا بهذا الخصوص: "أنا أكيد انو فانز جبل شيخ الجبل رح يكرهوني، أنا بقلكون قبلانها منكن، كرهوني ما في مشكلة"، مؤكدا على أنه ليس "زيدان" وهي الشخصية التي لا تزال مجهولة في المسلسل.

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وأصبح من المعروف أنَّ النجمة السورية ديمة قندلفت والتي ستكون نجمة الموسم الرابع إلى جانب تيم حسن لن تعيش قصة حب مع "جبل" في الجزء الرابع من "الهيبة-الرد"، وإنما ستكون محرِّضة ضدّه، حيث ستلعب دور ابنة خاله جمال، ‏الذي خان جبل وتعامل مع أعدائه وقُتل في نهاية الجزء الثالث من الهيبة على يد الشايب، أي أنها عائدة للانتقام من ابن عمتها.

وفي وقت سابق كشفت مصادر فنية عن أن الأغنية الدعائية التي يجهز لها الفنان السوري ناصيف زيتون والخاصة بالموسم الرابع من مسلسل "الهيبة" لتكون تتر النهاية، ستكون مفاجأة قوية للجمهور، وأنها ستكون على غرار الأغنية التي قدمها زيتون في الموسم الماضي بعنوان "أزمة ثقة" التي حققت نجاحا واسعا أثناء عرض المسلسل، مع العلم أن تتر البداية لم يتغير وهو أغنية "مجبور".